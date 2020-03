Les habitants du comté de Yorkshire dans le nord de l'Angleterre ont été surpris par un événement des plus surprenants, samedi dernier. Sur les coups de 14h, un incendie s'est déclaré dans plusieurs porcheries.

L'origine du sinistre? Un cochon pyromane malgré lui qui a accidentellement avalé un podomètre. Le fermier avait équipé l'animal de cet appareil permettant de compter son nombre de pas afin de prouver qu'il avait bien été élevé en plein air.

Le problème est que le cuivre contenu dans la batterie de l'appareil, une fois expulsé a mis le feu à la porcherie. Il n'aura pas fallut beaucoup de temps avant que le foin séché ne se consume et propage les flammes à l'ensemble du domaine. Au total, 75 mètres carrés de surface ont été ravagés par les flammes.

Dans son malheur, le propriétaire des lieux a eu de la chance. Après intervention des pompiers, il a pu constater avec soulagement que l'incendie a été maîtrisé à temps pour que tous les animaux s'en sortent indemnes.

“North Yorkshire Fire and Rescue Service said it had gone to "save the bacon". ????????https://t.co/YyPSoDm0CC