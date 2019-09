Le Musée d'histoire naturelle de Londres a dévoilé une quinzaine des finalistes de la 55e édition de son concours du Photographe de la vie sauvage de l'année. Deux Suisses figurent dans cette sélection restreinte, un Romand et un Alémanique. Plus de 48 000 clichés provenant de photographes amateurs et professionnels de plus de 100 pays ont été envoyés au jury, qui en a retenu 100 seulement. Les vainqueurs des différentes catégories seront annoncés le 15 octobre et le public pourra admirer les plus beaux clichés lors d'une exposition qui s'ouvrira au Musée le 18 octobre.