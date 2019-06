Comme chaque année, et ce depuis plus de 50 ans se, déroule dans la petite ville aussi côtière que californienne de Petaluma, le championnat du chien «le plus laid du monde». L'édition 2019 a sacré «Scamp the Tramp». Ces chiens ont pour la plupart subi de lourds traumas ou ont été recueillis dans des refuges.

«Scamp le clochard» succède sur la plus haute marche du podium à «Zsa Zsa» courronnée en 2018 mais qui n'aura pas profité longtemps de son titre: tristement, la chienne est décédée dans son sommeil quelques semaines plus tard, en juillet 2018.

Zsa Zsa, lauréate 2018.

Martha, lauréate 2017. (AFP/Le Matin)