Ce n'est pas forcément la meilleure façon de passer inaperçu, mais certains requins, tapis au fond des océans, émettent une lumière fluorescente verte. On sait désormais comment.

Des chercheurs ont identifié les molécules à l'origine de cette fluorescence, selon leur étude publiée jeudi dans la revue iScience.

Happy #NationalCatDay! Did you know the chain catshark is biofluorescent? It's likely an adaptation to low-light environments of #ocean canyons (via @smithsonian ) https://t.co/xcHcVqLOso pic.twitter.com/hLAK98sTvd