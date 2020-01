Le cassican flûteur est considéré comme l'un des meilleurs oiseaux chanteurs d'Australie. Il peut moduler sa voix sur quatre octaves et son répertoire comprend le chant de plus de 35 autres espèces d'oiseaux. Mais pas seulement. Il est également capable d'imiter le chien, le cheval et le langage humain. Depuis quelques jours, il a ajouté une nouvelle corde, vocale, à son arc: la sirène des camions de pompiers.

C'est ce que démontre cette vidéo postée le 31 décembre dernier sur YouTube et qui a été tournée par Gregory Andrews près de Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, un région particulièrement touchée par les incendies qui ravagent le pays. À force d'entendre passer sans cesse les camions de pompiers, ces oiseaux ont fini par assimiler et reproduire le son de leur sirène, comme le relève le site ZME Science. Pour les voisins, en revanche, cela pourrait devenir lassant d'ajouter ce son à celui des vrais soldats du feu.

Michel Pralong