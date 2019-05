Un photographe amateur canadien connaît son quart d'heure de gloire pour une photo qu'il a prise dernièrement au «Conservatoire canadien des rapaces», en Ontario, avant de la partager dans un groupe Facebook dédié à la photo.

Le cliché représente un aigle chauve (ou à tête blanche, dit-on aussi) rasant de ses ailes la surface d'un lac le regard droit fixé sur l'objectif de Steve Biro. Elle fait partie des centaines de captures effectuées par le photographe ce jour-là.

«Quand j'ai pris la photo, j'ai tout de suite eu l'impression qu'elle allait sortir du lot, mais je ne pouvais soupçonner l'impact qu'elle allait avoir», raconte le photographe à BBC.com.

Son cliché d'abord mis en valeur par Reddit a depuis été repris par de nombreux médias à la grande surprise de cet amateur qui se dit abasourdi par les retours.

This shot by amateur photographer Steve Biro is too cool not to share: https://t.co/1Hpeig8kgs (via @petapixel)



Reply with what this eagle is thinking! pic.twitter.com/5mOiw69Lju