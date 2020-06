Le projet impertinent et gigantesque, «L'Arc de triomphe, Wrapped», se poursuit conformément aux vœux de l'artiste d'origine bulgare, a assuré à l'AFP le Centre des Monuments Nationaux (CMN) qui gère ce monument, l'un des plus visités de Paris.

L'Arc de Triomphe, dont le chantier a été lancé par Napoléon 1er en 1806, est consacré depuis 1836 à perpétuer le souvenir des victoires de la Grande Armée napoléonienne et conserve depuis 1921 la dépouille du Soldat inconnu tué lors de la Première Guerre mondiale.

En raison de la pandémie du coronavirus, le projet de Christo avait été reporté au 18 septembre 2021 - devant s'achever le 3 octobre - soit un an exactement après les dates prévues.

Amour pour Paris

Le président du CMN Philippe Belaval avait tweeté: «Nous aurons bien sûr à coeur de réaliser ce projet pour rendre à cet artiste un peu de l'amour immense qu'il a voué à Paris.»

«Le projet est maintenu: son installation débutera le 15 juillet 2021 et son démontage sera achevé le 31 octobre 2021», a précisé à l'AFP Laure Martin, présidente du projet «l'Arc de triomphe empaqueté».

Selon Mme Martin, «c'était le souhait exprimé par Christo, avant même la mort de son épouse Jeanne-Claude en 2019, que le projet soit réalisé s'ils devaient décéder avant». Son maintien du projet «a été confirmé à M. Belaval par l'Elysée» qui avait donné son feu vert le 11 janvier 2019, a-t-elle ajouté.

Le Centre Pompidou, en lien étroit avec l'artiste et son entourage depuis les prémisses du projet, confirme aussi qu'il «devrait bien se faire à l'automne 2021».

Célèbre pour ses réalisations aussi controversées que populaires (il a aussi emballé le Pont-Neuf à Paris et le Reichstag à Berlin), Christo est mort à New York à 84 ans, sans avoir pu réaliser ce nouveau projet fou: empaqueter l'arche emblématique de 25 000 m2 de tissu recyclable en polypropylène argent bleuté et de 7 000 mètres de corde rouge.

L'envie d'emballer l'Arc de l'Etoile avait germé dans sa tête au début des années 60, quand, tout juste arrivé à Paris, peu connu, il le contemplait depuis sa petite chambre. Christo devait faire, en 1962-63, un photomontage avec l'Arc de Triomphe empaqueté, vu depuis l'avenue Foch.

«J'ai un rêve»

La belle exposition «Christo et Jeanne-Claude, Paris!» que le Centre Pompidou devait inaugurer le 16 mars, au moment où le confinement avait débuté, ouvrira le 1er juillet. Conçue comme «avant-première» au projet, elle retrace la période parisienne du couple entre 1958 et 1964, ainsi que l'histoire du Pont-Neuf empaqueté. Elle retrace les tractations menées avec des personnalités politiques françaises, dont l'ex-maire de Paris Jacques Chirac. Des débats qui, pour Christo, faisaient partie intégrante de l'oeuvre qu'il voulait événement politique et social.

Lors d'une visite de l'exposition avant le confinement, le directeur du Centre Pompidou Bernard Blistène avait confié à l'AFP comment le projet était né à l'occasion d'une conversation avec Christo.

«Lorsque nous nous étions rencontrés, que nous avions proposé un projet à Christo et à Jeanne-Claude, je lui ai dit, en sortant du Centre Pompidou: tu sais, Christo, j'ai un rêve, pourquoi n'empaquetterais-tu pas le Centre Pompidou? Il m'a répondu: j'en ai un beaucoup plus ancien. En 1961 je voulais déjà empaqueter l'Arc de Triomphe. Je lui ai dit: l'Arc de triomphe, tu n'y penses pas! - Si, je vais te montrer les dessins. Et, à ce moment-là, nous avons trouvé le soutien à la fois du Centre des monuments nationaux et du président de la République. Ce soutien était nécessaire, à ce niveau-là».

Un projet entièrement autofinancé

Emmanuel et Brigitte Macron ont rendu lundi un hommage appuyé au «génie» de Christo pour ses œuvres «qui transformaient les édifices et les paysages en événements poétiques».

Le chantier, dont le maître d'oeuvre seront les Charpentiers de Paris, est entièrement autofinancé, comme le reste de ses projets, s'enorgueillissait Christo. Ceci grâce à la vente d'études préparatoires, dessins, collages, maquettes, œuvres des années 60 et lithographies. Il ne bénéficiera d'aucun financement public ou privé. (ats/Le Matin)