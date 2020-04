Maj Sjowall, qui avec son mari Per Wahloo (mort en 1975) a lancé la vague des romans policiers nordiques, est décédée à l'âge de 84 ans, a annoncé mercredi son éditrice. Maj Sjowall «est morte aujourd'hui au terme d'une longue maladie», a indiqué à l'AFP Ann-Marie Skarp, directrice des éditions Piratforlaget.

Le couple a créé le personnage récurrent de l'inspecteur Martin Beck et de son équipe d'enquêteurs à Stockholm, qui à travers ses enquêtes peint un tableau sans concessions de la société suédoise.

«Ces dix romans avec pour héros Martin Beck sont désormais des classiques et ont inspiré, j'ose le dire, tous les auteurs de romans policiers vivants», a ajouté Ann-Marie Skarp.

Leurs livres ont été traduits en 40 langues et ont servi de base à des douzaines de films. Née le 25 septembre 1935 à Stockholm, Maj Sjowall a étudié le graphisme et le journalisme. Elle a d'abord travaillé comme traductrice, directrice artistique et journaliste. Elle a rencontré Per Wahloo, lui aussi journaliste, en 1961. Ils se sont mariés et ont eu deux fils.

Écriture dans la nuit

Après avoir couché les enfants, ils avaient coutume de s'asseoir de chaque côté d'un bureau et d'écrire jusque tard dans la nuit, un chapitre chacun.

«Nous avons beaucoup travaillé le style», a-t-elle expliqué au Guardian en 2009. «Nous voulions trouver un style qui soit ni le mien, ni le sien, mais un style qui serait bon pour nos livres». (ats/nxp)