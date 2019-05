L'élégance, la légèreté et la drôlerie jamais méchante caractérisaient les dessins d'André Paul, qui ont enchanté les lecteurs du Matin de la fin des années 1950 (alors que le journal s'appelait encore La Tribune de Lausanne) jusqu'au début des années 2000. Paul-André Perret, de son vrai nom, s'est éteint l'an dernier, à 99 ans. Mais c'est lui qui, en 2009, inaugurait la Maison du dessin de presse à Morges, qui lui consacrait une expo fêtant ses... 70 ans de carrière.

À l'heure de célébrer ses 10 ans, le musée a donc tout naturellement fait appel aux dessins d'André Paul, qui aurait eu 100 ans en 2019. Mais au vu de la quantité de sa production au long de toutes ces années, il fallait faire un choix. C'est avec le dessinateur lui-même que la Maison avait préparé cette expo, qu'il se réjouissait de contempler. L'année de la Fête des vignerons, un thème s'imposait, d'autant que le vin était l'un des sujets de prédilection du plus Vaudois des Neuchâtelois. Lui, l'artiste qui aimait les plaisirs de la vie, avec ses personnages truculents, ses femmes sensuelles et ses hommes bien enveloppés, a su dessiner le vignoble, les carnotzets et ses vignerons joyeux. L'expo qui s'ouvrira samedi 1er juin, regroupera une centaine de dessins avec, en son centre, une pinte vaudoise.

La fête des 10 ans

Ce même samedi se déroulera l'anniversaire de la Maison du dessin de presse, avec des ateliers animés par une quinzaine de dessinateurs et des duels de dessin. Chacun des artistes apportera sa touche à une grande fresque réalisée sur place. (Le Matin)