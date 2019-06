Ils en ont connu de toutes les couleurs et affronté bien des périls. Mais Blake et Mortimer sont aujourd'hui sous la menace de... l'urbanisme. La fresque bruxelloise de la «Marque jaune», d'après l'une des aventures les plus mythiques signées Edgar P. Jacobs, pourrait en effet disparaître. La construction de studios pour étudiants, jute à côté, cacherait en effet la façade de la rue du Houblon 24 sur laquelle on peut admirer depuis 2005 ce magnifique dessin.

Mais une fois encore, nos deux héros ont de fortes chances d'échapper à un tragique destin. L'échevin bruxellois de la rénovation urbaine souhaite en effet pouvoir replacer la fresque dans un endroit proche, selon Vivreici.be. Qui rappelle que, à Bruxelles, les propriétaires de bâtiments peuvent se manifester pour accueillir sur leur façade des fresques BD, l'une des attractions touristiques de la ville. (Le Matin)