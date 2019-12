Quelle année dorée pour la BD que 1959! Elle marqua la naissance notamment d'Astérix, de Barbe-Rouge et des Chevaliers du ciel. Trois séries qui partagent la même date d'anniversaire, le 29 octobre , puisqu'elles furent créées pour le lancement du journal «Pilote». Mais c'est en Belgique, dans «Spirou», que Boule et Bill voyaient le jour, dans le numéro du 24 décembre . Sous une forme un peu spéciale, celle d'un mini-récit pliable de 48 pages .

Le créateur du petit garçon et du cocker, roux tous les deux, s'appelle Jean Roba. Il a 29 ans et travaille dans l'hebdomadaire depuis 1957 déjà. Précédemment apprenti dans un atelier de vitraux, puis chez un photographe, photograveur puis illustrateur, chef de studio et publiciste, il a une maîtrise rare des techniques graphiques. C'est sa polyvalence qui a séduit Maurice Rosy, directeur artistique des éditions Dupuis, qui l'a d'abord engagé pour un «Spirou de poche», dans lequel Roba publie sa première BD «Jo le toubib et son boy Esculape».

Un cocker adopté

Le dessinateur illustrera ensuite un conte écrit par Peyo, le papa de Schtroumpfs, puis les «Belles histoires de l'oncle Paul». En 1959, il devient le collaborateur permanent du grand André Franquin, avec qui il travaillera sur trois épisodes de «Spirou et Fantasio». Mais Roba aimerait avoir sa propre série. Il a déjà une idée pour ses personnages, puisqu'il les a tous les jours sous les yeux à la maison. Son fils Philippe et un cocker. Ce dernier est entré dans la vie des Roba en 1955, tout à fait par hasard. Perdu, le chien avait décidé de suivre Jean et son épouse qui sortaient d'un restaurant. Adopté, l'animal sera toutefois rendu à ses maîtres, une fois ceux-ci retrouvés. Mais ces derniers devant plus tard partir vivre à l'étranger, ils proposent aux Roba de le reprendre. C'est chose faite. Et c'est parce que ses anciens propriétaires l'avaient nommé Bill que l'un des chiens les plus célèbre de la BD va porter ce nom.

L'un des premiers gamins de la BD

Ayant pu lancer ses héros dans ce numéro du 24 décembre 1959 , Roba va ensuite mettre jusqu'en septembre 1960 pour trouver le format qui leur convient: le gag en une planche. Et Boule et Bill vont vite occuper la tête du classement des personnages préférés des lecteurs de «Spirou». Car si, aujourd'hui, les petits garçons sont nombreux dans la BD, comme Titeuf, Cédric ou Ducobu, Boule fut l'un des précurseurs. Les héros de l'époque étaient davantage cow-boy, journaliste, pirate ou chevalier. Roba est l'un des premiers à parler d'un univers familial.

La famille racontée par Roba est une sorte d'idéal de cette époque, avec une jolie petite maison de banlieue, le papa qui travaille et la maman qui tient le ménage. Et cela n'a guère évolué avec les années. Mais il faut plutôt voir la série comme une sorte de parenthèse de bonheur, dans laquelle les animaux tiennent une place importante. Bill en premier lieu, bien entendu. Et la grande qualité de «Boule et Bill», c'est son dessin. Roba est un maître, cela se voit encore plus quand on regarde ses crayonnés et ses aquarelles. Sa douce rondeur s'exprime encore mieux lorsqu'il dessine justement les animaux. Les trouvailles graphiques qu'il nous propose en inventant mille fonctions aux oreilles de Bill sont un régal.

Passage de témoin

Le cocker étant un vrai chien roi (Roba sait de quoi il parle, il en a eu sept), cela en fait une source de gags inépuisable. Et même si le dessinateur animera également entre 1962 et 1981 une autre série, «La ribambelle», il restera fidèle à «Boule et Bill» jusqu'en 2003, date à laquelle une polyarthrite l'empêchera de tenir un crayon. Il passera alors le relais à son ancien assistant, Laurent Verron. Roba s'éteindra en 2006, à 75 ans, mais ses héros lui survivront.

Aujourd'hui, la série «Boule et Bill» n'a plus le charme d'antan, les repreneurs peinant à retrouver la fraîcheur des histoires de Roba. Même lui, d'ailleurs, a proposé des gags de qualités très variées tout au long de sa carrière. Restera dans les mémoires son graphisme sublime et des héros qui occupent aujourd'hui dans l'histoire de la BD la place d'une certaine forme de nostalgie de l'enfance. Ce n'est pas la place la moins enviable.

Michel Pralong