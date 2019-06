Un festival de BD doit-il récompenser des albums ou non? Chacun fait comme il le sent. Celui d'Angoulême (F), le plus prestigieux de la francophonie, a une liste de prix impressionnante et honore en plus chaque année un auteur pour l'ensemble de sa carrière. En Suisse, celui de Sierre primait des albums, mais BDFIL, à Lausanne, ne le fait pas. Et Delémont'BD non plus. Du moins jusqu'à aujourd'hui. Pour sa cinquième édition, la manifestation jurassienne lance en effet le Prix du meilleur album suisse de bande dessinée.

Sa particularité, outre évidemment qu'il est réservé à un auteur suisse ou établi en Suisse, est de ne pas se cantonner à des livres en français. Des ouvrages en allemand et en italien ont également été retenus. Sur les 15 albums sélectionnés, tous parus entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, sept finalistes ont été désignés par le jury. Parmi eux, quatre d'auteurs romands: Zep, incontournable avec son «The End», Frederik Peeters et «Saccage», qui a l'avantage d'être sans parole, Hélène Becquelin avec «Adieux les enfants» et Léonie Bischoff pour «Le tailleur de pierre». Les trois autres sont en allemand (et l'un aussi en anglais).

Louable intention que de s'intéresser à la diversité de la création artistique en Suisse, reste à savoir si l'album primé pourra ensuite être traduit plus facilement dans les deux autres langues afin que tout lecteur suisse puisse le lire. Le gagnant sera révélé par le festival ce vendredi 14 juin à 19 h 30.

Femmes à l'honneur

La grande Trissoue, soit l'invitée d'honneur de cette édition, est la Française Lisa Mandel. L'auteure, prolifique, de «Nini Patalo», «Super Rainbow» ou «Les nouvelles de la jungle de Calais», marquera à sa façon ce 14 juin, jour de la grève des femmes en Suisse, avec la sortie d'un fanzine qu'elle dirige et réalisé par le collectif de dessinatrices La Bûche. Comme Delémont'BD accueille la marche des femmes, il sera distribué gratuitement aux grévistes et vendu aux autres. Expos, animations, dédicaces, films: tout le programme est à retrouver sur le site du festival. (Le Matin)