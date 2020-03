À l'initiative de l'auteure de BD Pénélope Bagieu («Culottées») et du game designer Oscar Barda, un cadavre exquis géant en dessin a été lancé sur Internet. L'idée: que chacun dessine l'appartement dans lequel, puisqu'on doit être confiné, il aimerait l'être.

D'après un template créé par Tim, avec une seule pièce d'où part un escalier montant et un descendant, à chacun de meubler. Pénélope Bagieu a ensuite lancé un sondage pour le hashtag de l'opération et #Coronamaison a triomphé, battant @Quarantaineconfinée et #BDconfinée. Une initiative qui met un peu de soleil dans la vie recluse.

Ok voici le template que @acupoftim nous a fait pour la #Coronamaison ! On dessine l‘étage/la déco/la compagnie/les animaux/la bouffe/les fenêtres, enfin l’endroit idéal pour être confiné(e)! Et si on fait du noir et blanc, que les coloristes n’hésitent pas à reprendre les images pic.twitter.com/7BvqQOA9GU — Pélénope Bagieu (@PenelopeB) March 15, 2020

Michel Pralong