Pour terminer une partie de Monopoly, il faut une sacrée dose de patience. Qui peut d'ailleurs se vanter d'être arrivé au terme de toutes celles qu'il a commencées? Si, pour vous, l'idée même de disputer une partie de ce jeu sorti pour la première fois en 1935 vous fait angoisser, la nouvelle édition que vient de lancer l'éditeur Hasbro va vous terrifier.

Elle est tout simplement intitulée «Le plus long jeu de tous les temps». Avec raison puisque le circuit autour du plateau ne se compose plus d'une seule boucle, mais de deux! Chaque rue est déclinée en trois versions. Pour remporter la partie, une nouvelle règle précise qu'un joueur doit posséder toutes les cases achetables du jeu, la faillite des autres n'étant plus possible. Quand un participant commence à être à court d'argent, tous les montants qu'il doit sont divisés par deux, pour qu'il puisse continuer plus longtemps. Il y a désormais deux cases «prison». Et, le pire de tout: plus qu'un seul dé, ce qui rend le double tour de plateau interminable.

Rien que le plateau de cette version a de quoi donner le tournis. Image Hasbro

Quatre joueurs maximum peuvent s'affronter dans ce qui ressemble plus à une épreuve d'endurance qu'à un affrontement entre affreux capitalistes. Deux sortes de pions seulement sont à choix: une tortue et un lièvre, soit argentés, soit dorés. Évidemment, il s'agit davantage d'une version gag, voire collector, destinée à être offerte en clin d’œil plutôt qu'à être jouée. Hasbro est coutumier de telles créations fantaisistes, il avait notamment créé une version spéciale triche.

À commander aux États-Unis

Disponible uniquement sur Amazon, qui plus est sur le site américain, cette version longue, vendue au prix de 19,99 dollars, peut toutefois être commandée depuis la Suisse. Mais vous ne l'aurez pas pour Noël puisque on vous avertit que la livraison ne pourra se faire avant fin janvier.

Une version biennoise

Parmi les innombrables versions existantes (Star Wars, Game of Thrones, Zurich, etc.) signalons également la sortie cette semaine d'un Monopoly bilingue, Bienne/Biel. Toutes les cases sont en français et en allemand et le jeu est fourni avec deux paquets de cartes, un pour chaque langue. Si vous tombez sur la case chance, vous pouvez tirer celle où est inscrit: «Vous êtes champions de Suisse avec le HC Bienne, vous touchez une prime.» Voilà qui fait rêver.

Image Hasbro

Michel Pralong