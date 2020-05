«Vous voulez voir les jeux de la Xbox Series X? Nous voulons vous montrer des jeux pour la Xbox Series X.». C'est ainsi que Microsoft, qui ne craint aucune répétition, a appâté le chaland sur son compte twitter Xbox. La division jeux vidéo du géant américain a donné en effet rendez-vous jeudi soir aux gamers par l'odeur de la prochaine génération alléchés.

Dans un direct vidéo diffusé sur diverses plateformes, dont l'incontournable YouTube, mais aussi Mixer et Twitch, sans parler des innombrables relais constitués par les diverses chaînes spécialisées dans l'actualité du jeu vidéo, la firme de Redmont a ainsi tenté de consolider son avance (en terme de communication) sur son rival Sony qui, jusqu'ici, a tenu sa prochaine PlayStation 5 sous le boisseau.

Au programme donc, moins la console proprement dite – ses entrailles ont déjà été révélées – que les jeux. Pour ce premier lever de voile, ce sont les éditeurs tiers qui ont été invités à présenter leurs productions à venir.

Mais cela veut dire aussi que ces jeux ont, selon toutes vraisemblances, la vocation d'être multiplateformes et tourneront ainsi également sur PC et... PlayStation 5. Microsoft, qui se réserve une date ultérieure pour présenter ses productions maison a eu, comme redouté, quelques peines à mettre en évidence des arguments exclusifs pour la console qui se prétend toujours la plus puissante de cette génération.

JChC