L'épidémie de coronavirus qui frappe la planète n'a rien de très marrant. Autant en sourire un peu dès que l'occasion se présente. C'est ce que Midam, le dessinateur de la série «Kid Paddle», a fait. Il a appris jeudi qu'un débat faisait rage sur Twitter. Qui du père de son héros et de celui de Titeuf était le plus fort (question posée dans un langage un peu plus trivial)?

Vs pensez lequel gagne en baston le darron a kid paddle ou celui de Titeuf pic.twitter.com/wnHVdGeuYv — Mario musclé le film (@chokaway) March 9, 2020

Midam explique sur le site de BFMTV que «Dans l'imaginaire de Kid Paddle, son père est un super-héros. Personne ne peut le vaincre. J'ai regardé deux messages. Celui du gars qui a lancé le débat et un autre qui avait l'air d'avoir beaucoup de succès et disait: «C'est ça le débat du moment? Alors que le corona est en train d'immobiliser la planète?» Le dessin coulait de source: il fallait que le père de Kid injecte le virus au père de Titeuf, mais d'une manière assez violente!». Ce fut chose faite.

En fait, y a pas de débat ???? pic.twitter.com/nbdbk9nO7E — midam (@midamkidpaddle) March 12, 2020

Un dessin qui a été partagé plus de 18 000 fois. Manquait juste la réponse du berger à la bergère, ou plutôt celle de Zep à Midam. Le Genevois a dégainé ce vendredi matin, de manière moins brutale, mais tout aussi efficace.

Mais c'est bien joli de rigoler, encore faut-il ne pas oublier la gravité du sujet. Zep a ensuite posté sur YouTube une vidéo où Titeuf vous explique comment ne pas propager la maladie.

Vidéo YouTube/Zep

Michel Pralong