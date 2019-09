Le spectacle puise ses racines dans l’histoire vaudoise. Il met en lumière les deux derniers jours de la vie du chevalier Othon III de Grandson, le plus puissant seigneur féodal du pays de Vaud au temps de la grande Savoie. Un homme fougueux - campé par le comédien Edmond Vuilloud - qui fut défié en duel par Gérard d’Estavayer.

A cette époque du Moyen-Âge, lorsque deux guerriers prétendaient avoir droit à un même honneur, l'un défiait l'autre à une Ordalie. Cette épreuve judiciaire était employée alors pour établir l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. Et se terminait bien sûr par la mort d’un des protagonistes.

Othon de Grandson était un chevalier renommé pour sa bravoure et reconnu pour son courage. Il fut également un poète de premier plan. On lui attribue aussi «l’importation» de la célébration de la Saint Valentin dans nos contrées. Un homme d’ici qui fut aussi l’un des plus importants ambassadeurs de l’amour courtois et qui connu une grande renommée grâce à ses nombreux poèmes.

Le spectacle «L’Ordalie» donne à voir ce duel et une foule d’autres combats moyenâgeux mis en scène par Jan Fantys et son équipe de cascadeurs de l’Xtrem Factory et de ?l’école lémanique d’art et d’action. Ca chauffe dans la cour intérieure du château de Morges!

Et c’est jusqu’au 28 septembre.



Texte et photos: Jean-Guy Python