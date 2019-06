«The Voice» souffre cette année sur TF1. Les audiences ne sont pas bonnes. Le télé-crochet musical de la Une a même enregistré son pire résultat historique, samedi dernier, avec seulement 2,5 millions de téléspectateurs français.

Ce lundi, l'ex-directeur des programmes de France Télévisions, Nicolas Pernikoff, était l'invité de CNews. Et le bougre n'a pas mâché ses mots, qualifiant «The Voice» d'«accident industriel».

«On s'endort»

««The Voice» est incompréhensible. On a essayé de faire de la télé-réalité. Ca ne s'arrête jamais. Vous avez de la pub, puis vous avez un retour de plateau deux minutes pour vous expliquer ce qu'il s'est passé avant la publicité. C'est sans fin, explique Nicolas Pernikoff. C'est incompréhensible. Le casting est une catastrophe cette année avec des gens auxquels on ne s'attache pas... On vous rappelle en permanence qu'un tel est malade, qu'une autre souffre énormément... On a fait un mélange d'émission de divertissement et de télé réalité.»

S'agissant du jury actuel de «The Voice», Nicolas Pernikoff n'est pas plus tendre, estimant que Julien Clerc «était en panne d'arguments après trois émissions», que Soprano «dit toujours la même chose». Selon lui, Zazie et Florent Pagny manquent à «The Voice». «Il faut qu'il se passe quelque chose dans cette émission parce que là, on s'endort», constate-t-il. (Le Matin)