Adam Driver est un acteur chanceux. Non seulement il joue dans «Star Wars», mais en plus il part avec son costume. Ce qui rendrait hystérique le moindre fan pose un problème au comédien car, a-t-il confié à ABC News, il ne sait pas quoi faire avec sa panoplie complète.

L'acteur, qui a joué le méchant dans les deux derniers films de «Star Wars» et reviendra en décembre dans «The Rise of Skywalker», a déclaré: «J'ai tout le costume. J'ai deux casques. J'ai des sabres laser. Je ne sais pas ce que je vais faire avec le costume car, à l'heure actuelle, il est juste dans une boîte. Peut-être que je vais simplement le mettre et aller à la banque. (Rires.) Ou je pourrais créer un sanctuaire et quiconque viendra me rendre visite saura que j'étais dans «Star Wars».»

La bande-annonce finale de «Star Wars IX»

Cover Media / lematin.ch