CÔTÉ LUMINEUX

Une conclusion qui nous va bien

Disons-le d'emblée: la saga Skywalker est bel et bien terminée. On attendait de cet épisode qu'il conclut trois trilogies et qu'il apporte des réponses, c'est le cas. Il y a quatre ans, en grand fan, J.J. Abrams, voulait tant soigner son hommage que son Episode VII sonnait comme un faux remake de l'Episode IV. Cette fois, il évite la resucée du «Retour du Jedi» – et si les Ewoks sont de nouveau à l'image, ce n'est que quelques secondes pour un clin d’œil. Pour cela, il doit s'appuyer sur les années Lucas mais aussi détricoter ce qu'a fait son prédécesseur, Rian Johnson, il y a deux ans.

Les détracteurs de ce dernier seront ravis. Alors que son film avait révélé que Rey n'était qu'une orpheline venue de nulle part, «L'ascension de Skywalker» revient sur ses origines et les contredit... Ceux qui ont aimé «Les derniers Jedi» diront que Rian Johnson a parfaitement joué sa partition qui était de brouiller les pistes, laissant ainsi le soin à J.J. Abrams de surprendre. Sans en révéler les détails, l'Episode IX répond aussi à nos questions sur l'identité du leader suprême Snoke et sur le lien qui unit Kylo Ren et Rey.

Question subsidiaire: qu'advient-il de Rose Tico, ce mécanicien de la Résistance qui avait tant agacé dans l'Episode VIII? Elle est bien vivante. Et c'est comme si J.J. Abrams, conscient qu'elle risquait d'être son Jar Jar «boulet» Binks, l'avait épargnée juste pour jouer avec nos nerfs. Au début du film, Finn lui demande de l'accompagner en mission, elle refuse, il insiste, mais elle n'embarque pas. Ouf! Bien joué, J.J.!

«Réparer» certaines choses qui avaient déplu

On l'a dit: le réalisateur adresse des clins d’œil au passé, comme le retour de Lando Calrissian (toujours joué par Billy Dee Williams), qui, s'il n'est pas essentiel fera plaisir aux fans. Il choisit aussi de «réparer» certaines choses qui avaient déplu à l'époque de George Lucas. Sans que ce soit pour autant une trahison. Pareil quand il apporte des améliorations techniques aux Stormtroopers – ceux-ci peuvent à présent voler – cela ne dénature pas l'esprit de la saga.

Enfin, le style d'Abrams, c'est aussi de l'humour bien placé et un petit groupe de fidèles qui l'ont accompagné dans plusieurs de ses fictions: Keri Russell («Felicity»), Dominic Monaghan (Lost) et bien sûr son vieil ami Greg Grunberg, qui a un rôle dans quasi tous ses projets. On soulignera encore qu'il y a un vrai travail de mise en scène sur cet épisode, avec des plans souvent impressionnants.

Certes, on ne ressort pas de la séance les yeux humides. Car on le sait très bien: pour Disney «Star Wars» est loin d'être terminé. Mais ne vous attendez pas à une scène cachée après le générique. Une nouvelle trilogie, des séries TV à la pelle sur Disney+, toussa toussa, on en reparlera bien assez tôt.

Pour l'instant, l'essentiel est là: quarante-deux ans après son avènement, la saga Skywalker s'achève plus que honnêtement.

Laurent Flückiger

CÔTÉ SOMBRE

Trop occupé à renouer les fils

Pour ce dernier triptyque, les dés étaient pipés dès le premier film. Assez brillant d’un point de vue formel, «Le réveil de la Force» cachait avec peine qu’il n’était que le remake d'«Un nouvel espoir», une sorte de reboot qui se prétendait suite... Mais on avait soif de «Star Wars», alors on a pardonné. Et puis, ce fut le coup de barre à gauche avec «Les derniers Jedi». Trop timoré, le premier épisode? Vous allez voir. Et on a vu. Les ruptures choisies par Rian Johnson, soutenu par la productrice Kathleen Kennedy, étaient assez culottées, elles nous ont d’ailleurs plutôt plu. Mais il est indéniable que la secousse est mal passée auprès d'une partie du public. Et les deux approches semblaient difficilement réconciliables.

C'est pourtant à cette tâche que s'est attelé J. J. Abrams, et son équipe, avec «L’ascension de Skywalker»: renouer tous les fils et finir en apothéose. On reconnaîtra que le réalisateur et ses «script doctors» ont fait l’impossible pour satisfaire à la première condition. Les collures sont soignées même si certaines restent assez grossières et, globalement, ça fonctionne. Pour l’apothéose, on repassera.

Le souffle de l’épopée manque à l’heure de conclure

«L’ascension de Skywalker» dure 2h22, fonce à cent à l’heure. Mais les talents autour du long-métrage semblent avoir été accaparés par les travaux de plomberie; au détriment du souffle de l’épopée et au risque de céder aux facilités à l’heure de conclure. Cela se traduit concrètement par des péripéties qui ressemblent un peu trop pour être honnêtes à ce que l'on avait déjà vu dans «Le retour du Jedi». On chuchote que le film a été remodelé la peur au ventre jusqu’à la dernière minute en fonction des réactions de publics-test. Cela expliquerait les prudentes redites, mais cela ne les excuses pas.

Notre dernier reproche pour un spectacle qui n’est pourtant pas dépourvu d’éclats est d’ordre esthétique. Il se rapporte également la partie finale du film qui baigne dans une sorte de sombre bleu-vert numérique, très similaire au combat final de «The Avengers - Endgame». Au point que nous ne savons plus si nous sommes sur une planète, dans l’espace ou dans un entre-deux bizarre.

Et ça c’est moche dans tous les sens du terme.

Jean-Charles Canet