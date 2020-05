Les Kids' Choice Awards ont annoncé leurs gagnants 2020 avec un spectacle virtuel, dimanche 3 mai. Et ceux qui le suivaient ont eu une belle surprise. Alors que Avengers: Endgame a été élu Meilleur Film, les six Avengers originaux sont apparus pendant la cérémonie.

Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Evans et Jeremy Renner se sont en effet réunis en ligne pour accepter le prix et faire quelques références sympathiques à la franchise de films Marvel Cinematic Universe.

«I love you 3000»

«Prenez soin de vous, restez forts. Nous sommes plus forts ensemble, on s'en sortira, quoi qu'il en coûte», ont-ils déclaré en cette période particulière, Robert Downey Jr. (Iron Man) adressant un «I love you 3000» qui aura fait fondre le coeur des fans.

did you catch this Avengers: Endgame reunion during #KCA2020? ???? pic.twitter.com/fUFpiI6BWL — Nickelodeon (@Nickelodeon) May 3, 2020

L. F.