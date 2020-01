C'est officiel: Billie Eilish interprétera le titre-thème du prochain «James Bond», «No Time To Die». L'artiste américaine vient de fêter son 18e anniversaire et est ainsi la plus jeune à écrire et enregistrer la chanson d'un 007.

Avec la sortie, le 29 mars 2019, de son premier album, «When We Fall Asleep, Where Do We Go?», numéro un aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, Billie Eilish est devenue la nouvelle reine de la pop.

Nombreuses sont les stars de la musique à s’être attaqués au générique de la franchise «James Bond»: Shirley Basset, Tina Turner, Tom Jones, Paul McCartney, Duran Duran, Nancy Sinatra ou Madonna. Les deux dernières chansons, «Skyfall» d’Adele et «Writing's On The Wall» de Sam Smith, ont chacune remporté un Oscar.

«No Time To Die» sortira le 8 avril 2020 en salle.

L. F.