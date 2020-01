«Cats», film qui met en vedette Taylor Swift, Jason Derulo, Judi Dench et Jennifer Hudson, a été largement étrillé par les critiques et boudé par le public. Puis il a été retiré de la page «For Your Consideration» d'Universal pour les Oscars de 2020.

Selon Deadline, cependant, l’échec ne s'arrête pas là, des sources financières affirmant qu'Universal, Amblin Entertainment et Working Title Films, les studios derrière «Cats», risquent de perdre un minimum de 71 millions de dollars, en prenant pour hypothèse que le long métrage à coûté 90 millions de dollars net auxquels s'ajoutent une estimation de 115 millions de dollars de «dépenses mondiales en tirage et publicité».

Le film de Tom Hooper bénéfice cependant de quelques soutiens, à l'instar de Iain Armitage. La star de «Young Sheldon», a partagé le 29 décembre (19) sur les réseaux sociaux: «J'ai enfin pu voir «Cats»! J'ai particulièrement apprécié Dame Judy Dench dans le rôle de Old Deuteronomy et Sir Ian McKellen dans le rôle de Gus. En fait, j'ai adoré TOUS les rôles où il y avait des chats qui chantaient et dansaient lol.»

Une envolée lyrique qui s'ajoute à quelques autres certes, mais certainement pas en nombre suffisant pour permettre à «Cats» de retomber sur ses pattes.

Cover Media