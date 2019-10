C'est en marge du Festival du Film Français d'Helvétie, à Bienne, que l'on rencontre Cécile de France. Cheveux blonds ondulés, sourire renversant et un discours toujours très prenant, elle est présente pour parler de son dernier film «Un monde plus grand». Elle joue Corine. Une technicienne du son qui aimait follement Paul, pianiste et violoncelliste. Mais ce dernier vient de mourir.

Dévastée par cette perte, elle s'en va en reportage en Mongolie. Une fois sur place, elle intègre une communauté où elle rencontre Oyun, une chamane. Cette dernière se rend compte lors d'une cérémonie que Corine à un don: elle peut aller à la rencontre des esprits. Un long métrage bouleversant qui nous éclaire sur le deuil ainsi que les différences culturelles.

Avant d'aller voir ce film, regardez la Belge de 44 ans qui a accepté de jouer le jeu de notre interview «Le petit oiseau va sortir». Pour rappel, on lui monte une photo et elle dit ce qu'il lui passe par la tête.

Fabio Dell'Anna