Pascale Roberts, second rôle prolifique vue notamment chez Robert Guédiguian au cinéma et dans «Plus belle la vie» à la télévision, est décédée samedi à l’âge de 89 ans, a indiqué dimanche à l’AFP son agent Babette Pouget. L’actrice est morte à Paris des suites «d’une longue maladie».

Née le 21 octobre 1930 d'une mère créole et d'un père anglo-italien, elle est atteinte de poliomyélite à l'âge de 5 ans. Elle pratique alors la danse pour rééduquer ses muscles. En 1952, alors qu'elle demeure à Londres, elle est embauchée par la télévision américaine pour un contrat d'un an.

Premier film en 1953

Elle débute au cinéma en 1953 dans «Les femmes s'en balancent» de Bernard Borderie puis, en 1954 dans «Madame du Barry» de Christian-Jaque. Elle épouse l'acteur Pierre Mondy en 1957, dont elle divorcera en 1966. En 1964, elle interprète la victime dans «Compartiment tueurs» de Costa-Gavras.

Parallèlement au cinéma. elle joue également au théâtre, notamment dirigée par Jean-louis Barrault, et à la télévision. Elle est ainsi la vedette aux côtés de Jean-Claude Pascal du feuilleton quotidien «Le temps de vivre... Le temps d'aimer» en 1973. Son rôle le plus célèbre, elle le décroche en 1975, dans «Dupont Lajoie» d'Yves Boisset, où elle joue la mère d'Isabelle Huppert. Dans les années 1980, elle est la partenaire d'Alain Delon dans plusieurs films comme «Trois hommes à abattre» et «Pour la peau d'un flic». On l'a également vue dans «Le Grand chemin» de Jean-Loup Hubert, ou encore «La fille de d’Artagnan» de Bertrand Tavernier, ainsi que dans plusieurs films de Robert Guédiguian depuis le milieu des années 1990.

Huit ans sur France 3

En 2008, elle gagne une nouvelle popularité en jouant Wanda Legendre dans le feuilleton quotidien de France 3 «Plus Belle La Vie». Elle a dû renoncer à tourner en 2016 pour des raisons de santé. Elle fut également l'épouse de l'acteur Michel Le Royer et de l'écrivain Pierre Rey.

Michel Pralong avec AFP (Le Matin)