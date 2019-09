Les organisateurs s'attendent à récolter plus de 6 millions de livres (7,2 millions de francs) lors de la grande vente aux enchères qui aura lieu lundi 30 septembre et mardi 1er octobre au cinéma Odeon BFI Imax de Londres. Il faut dire que ce sont des objets, costumes et accessoires de films et séries cultes qui seront proposés par Prop Store, l'un des plus grands spécialistes mondiaux de ce type de ventes.

Le costume de général romain porté par Russel Crowe dans «Gladiator», les sabres laser du comte Dooku (Christopher Lee), de Mace Windu (Samuel L. Jackson) ou de Darth Maul dans «Star Wars», en passant par l'uniforme de Spock dans la série «Star Trek», ce sont au total 900 objets que les fans vont pouvoir s'arracher. À des prix allant de quelques centaines de francs jusqu'à la plus haute estimation qui revient à un casque de Stormtrooper porté dans «Un nouvel espoir» (1977), entre 122 000 et 220 000 francs . L'entier du catalogue est consultable sur le site de Prop Store.

Michel Pralong