Elsa fait valoir une fois de plus ses pouvoirs magiques: «La reine des neiges 2» («Frozen 2») est devenu le plus gros succès de l’histoire pour un film d’animation, devant «La reine des neiges» et «Les indestructibles 2».

Le long-métrage de Disney a amassé 449'876'364 dollars sur le sol américain selon le site Box-Office Mojo. A l’international, le film a fait plus de 875 millions de recettes. Le total des s’élève à 1,325 milliard de dollars (1,287 milliard de francs), après seulement sept semaines d’exploitation. «La reine des neiges» avait, en 2014, a récolté 1,28 milliard de dollars, sur quatre mois d’exploitation. «Les indestructibles 2», 1,243 milliard de dollars en 2018. En Suisse romande, «La reine des neiges 2» est crédité de 146'121 entrées (contre 114'750 pour le premier).

Le 3e volet en 2025?

Dès son premier week-end d'exploitation, la suite des aventures des sœurs Elsa et Anna avait empoché 358,5 millions de dollars de recettes. Elle battait là un autre record réalisé par «Toy Story 4», en juin 2018.

Outre-Atlantique, les rumeurs parlent d'un «Frozen 3» pour 2025, mais rien d'officiel pour le moment.

