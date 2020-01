Il aura fallu attendre plus 10 ans pour enfin revoir les personnages de la série-culte «Kaamelott». L'épisode final avait en effet été diffusé le 31 octobre 2009 sur M6. Et même si les aventures du roi Arthur et de ses bras cassés sont rediffusées en boucle depuis, les fans attendent avec impatience le film promis par Alexandre Astier.

Ce mercredi 22 janvier, le créateur, scénariste, réalisateur et comédien a enfin dévoilé les premières images de ce qui se présente comme une suite sur grand écran de «Kaamelott».

La patience est un plat qui se prépare à l'avance.



Du coup, le film sortira deux mois et demi plus tôt que prévu.



Pour fêter ça : teaser.#KaamelottPremierVolet pic.twitter.com/aaAX7j3yVR — Alexandre Astier (@AAstierOff) January 22, 2020

Dans ces extraits sans paroles (sauf la scène finale avec une phrase dite par Perceval), on reconnaît tous les personnages principaux (sauf Arthur, mais il ne devrait pas être absent du film) et quelques anciennes guest stars, comme Alain Chabat ou Christian Clavier. Avec de nouveaux venus, tel Guillaume Gallienne et même le chanteur Sting.

La sortie du film (il est indiqué premier volet, donc il devrait y en avoir d'autres) a été avancée du 14 octobre au 29 juillet. Ce qui a fait dire à Antoine De Caunes, évidemment au casting: «Première fois qu'il rend la copie en avance. Je dis ça, je dis rien.»

Michel Pralong