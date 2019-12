Gal Gadot s'est blessée la colonne vertébrale sur le tournage de «Wonder Woman 1984». L'actrice israélienne a repris son rôle de la princesse guerrière amazonienne Diana Prince et de son alter ego dans le nouveau film de Patty Jenkins, et y a réalisé certaines de ses cascades.

Des professionnels du Cirque du Soleil ont été appelés pour s'attaquer aux cascades les plus dangereuses, mais bon nombre des séquences qui ont été gardées au montage final ont été réalisées par la star elle-même. «Nous avons fermé Penn Ave. à Washington D.C., ce qui était tout simplement incroyable, a-t-elle déclaré, selon WENN. Et puis il y avait des câbles, des plates-formes, sur des kilomètres et des kilomètres pour que je puisse courir à la même vitesse qu'Usain Bolt aux Jeux olympiques.»

Elle en a bavé

Et bien qu'elle soit fière de son travail, la star de 34 ans admet en avoir bavé pour donner vie à la vision de Jenkins. «C'est l'une de mes amies les plus proches et il m'est difficile de lui dire non. En plus, elle est très déterminée, a-t-elle ajouté. Je me retrouvais à essayer de négocier avec Patty et elle disait: «Ouais, ouais ouais, je vois ce que tu veux dire, je sais, mais tu ne crois pas que ce serait tellement mieux si... ?» C'était les moments où j'étais là: Argh... !»

Elle a poursuivi: «(C'était) des moments physiques, parce que c'est dur, et je me suis retrouvée avec de nombreuses blessures à la colonne vertébrale parce que (nous avons) tourné ce film pour de vrai. Mais en même temps, ça valait le coup. Et après avoir vu le film plusieurs fois maintenant, ça en vaut vraiment la peine.»

Bande-annonce dévoilée au Brésil

Gal Gadot et Patty Jenkins ont lancé la tournée promotionnelle du film à la Comic Con Expo qui s'est tenue ce week-end, à Sao Paulo, au Brésil. Les fans ont pu y découvrir la bande-annonce complète du film.

«Wonder Woman 1984», avec Pedro Pascal, Kristen Wiig et Chris Pine, sortira en salle le 3 juin 2020.

Cover Media / lematin.ch