En France, les chiffres sont formels: en plein confinement, le cinéma est la deuxième activité qui manque le plus à la population. C’est en tout cas ce que révèle une étude menée fin mars par le groupe Vertigo Research. Selon elle, 52,2 % des sondés souhaitent retourner dans les salles obscures dès la fin de la pandémie de coronavirus, juste après l’activité «Aller au restaurant ou boire un verre dans un café» (79,2%). Des chiffres encourageants, mais qu’il faut pondérer avec la situation chinoise. La vie a beau y avoir doucement reris son cours, beaucoup de salles qui avaient choisi de rouvrir ont dû à nouveau fermer face à une faible affluence. . .

En Suisse romande, en attendant la reprise, les cinémas font le dos rond. Fermés depuis le 17 mars, ils tentent de survivre, tant bien que mal, élaborant des pistes pour la réouverture. Mais quand celle-ci aura-t-elle vraiment lieu? Quels films pourront alors être programmés? L’agenda risque-t-il d’être surchargé ou au contraire déserté? Certains longs métrages font en tout cas déjà les frais de la pandémie. «Forte», la comédie avec Melha Bedia et Valérie Lemercier, dont la sortie avait été fixée au 18 mars, sera finalement directement diffusé sur Amazon, et «Artemis Fowl», grosse production Disney à l’origine prévue pour le mois de mai rejoindra directement la plateforme de streaming Disney+.

Alors pour répondre à ces questions, on a demandé à une poignée d’exploitants de salles de nous raconter leur quotidien, en pleine crise.

Fermeture de rideau

Didier Zuchuat, exploitant des cinémas Empire et Ciné 17, à Genève: «On avait démarré 2020 avec un mois de janvier exceptionnel grâce aux succès de «Bombshell» et «1917». Mais dès fin février, face aux menaces du coronavirus, le public s’est fait plus rare, voire inexistant à partir du 9 mars. On a néanmoins été les derniers à fermer, le 16 mars à minuit, suite à l’injonction du Conseil Fédéral. Et on sera les premiers à rouvrir».

Marie Herny, directrice du cinéma ABC, à La Chaux-de-Fonds: «Chez nous, le public était encore fidèle avant la fermeture. «Parasite» attirait encore pas mal de monde. Je crois que les gens avaient envie de profiter de la culture jusqu’au dernier moment, ne sachant pas combien de temps ils allaient en être privés».

Toufiq Ismail-Meyer, Vice-président du Lido, à Délémont: «Notre dernière séance a été magnifique. On programmait trois films muets des années 20 d’Arnold Fanck avec un quatuor les accompagnant en live. Et ça a été magique: la quinzaine de spectateurs présents était enchantée d’assister à un vrai moment privilégié, sachant que la tournée n’en était qu’à ses début et qu’elle allait ensuite être annulée».

Laurent Dutoit, directeur des cinémas Scala, City et Nord-Sud, à Genève, et directeur d’Agora Films: «A partir du lundi 9 mars, la fréquentation était en baisse de 70%. Pour notre dernière séance au Scala, nous avions l’avant-première de «Woman». Les gens avaient exprimé leur déception quand on leur avait annoncé notre décision de fermer nos salles, quelques jours avant l’ordonnance cantonale. C’était d’autant plus particulier que c’était la dernière séance sous cette forme des Scala puisque les salles vont maintenant être entièrement rénovées».

L’attente

Edouard Stöckli, patron de la chaîne Arena, avec des salles en Suisse romande à Genève et à Fribourg, mais aussi à Zurich, Locarno et Lugano: «Les salles maintenant fermées, il faut penser à entretenir le matériel et faire tourner les projecteurs, au moins une fois par semaine pendant deux heures. L’avantage, c’est qu’avec le numérique on peut le faire depuis la maison, sur sa tablette, sans mettre les employés en danger. Et puis le chantier de notre nouveau complexe, à Bâle, reste ouvert tant que l’on garantit la distance sociale».

Didier Zuchuat: «On profite de cette interruption pour champouiner les moquettes. On avait surtout prévu de changer les sièges de l’Empire et le projecteur du Ciné 17, mais comme on travaille majoritairement avec des entreprises étrangères, on est paralysé. Tout comme avec notre chantier du Ciné Rex, bloqué par le Conseil d’Etat genevois. Les salles devaient ouvrir au printemps prochain mais on va probablement devoir décaler».

Situation financière

Edouard Stöckli: «Je vais pouvoir survivre quelques mois sans trop de problèmes. Après, l’argent, c’est une chose. Il y a aussi le moral de nos employés. Quand vous êtes coincé dans un appartement avec deux enfants, c’est terrible. Alors j’essaye de prendre soin d’eux. Je leur téléphone pour voir s’ils vont bien, pour les soutenir. Ils sont au chômage technique mais je leur verse la différence pour combler leur salaire. Je veux qu’ils survivent à tout ça pour être fins prêts pour la réouverture. En tant qu’entrepreneur, je bénéficie de l’aide de l’Etat. Pourquoi ne pas en profiter pour aider mes employés?».

Didier Zuchuat: «Je suis serein. Mes cinémas fonctionnent avec de l’argent privé et sans emprunt bancaire. L’exploitation d’une salle est de toute façon cyclique. Quand les beaux jours arrivent, on fait le dos rond en attendant le retour des films populaires ou celui de la pluie. Entretenir un cinéma ouvert où personne ne vient coute plus cher que d’entretenir un cinéma fermé. Mais s’il faut tenir jusqu’à octobre, ça va être plus dur».

Streaming

Didier Zuchuat: «Je me suis associé à un site de streaming pour proposer des films en VOD sur notre site, à découvrir chez soi en attendant la réouverture. Je choisi dans leur catalogue des titres dans l’esprit des films que nous proposions en salles et je récupère un pourcentage si les gens le louent depuis notre plateforme. Je ne suis pas du tout contre le streaming. Les gens ne vont au cinéma que pour certains films, ceux qu’ils ne veulent pas voir chez eux. Pour moi, plus il y a d’offres, plus ça donne aux gens l’envie de voir des films».

Marie Herny: «On essaye de rester actif en mettant en place un système de VOD, même si ça n’a aucune comparaison avec l’expérience de la salle. Mais notre public est content. On reçoit plein d’email encourageant: «Super, j’avais envie de voir ce film!», «Merci de nous proposer ça»… Certains nous conseillent à leur tour des titres. Ça fait chaud au cœur».

Edouard Stöckli: «Non, pas streaming chez nous. Je ne vais pas habituer ma clientèle à ne plus aller dans les cinémas! Je sais bien que les gens sont consommateurs mais mon business, c’est l’expérience collective. Et puis je ne suis pas schizophrène. Il faudrait que je dise à mon public de consommer du streaming en période de crise et de venir chez moi une fois que ça va mieux? Ce ne serait pas cohérent».

Réouverture

Laurent Dutoit: «L’idéal, serait de dire aux gens: «Vous êtes restés enfermés chez vous et avez dû regarder la télé pendant des mois, revenez maintenant vivre l’expérience d’un film sur grand écran avec du monde autour de vous. Vous verrez la différence!». Mais si on doit rouvrir en respectant à nouveau la distance sociale, en pratiquant le système d’un siège sur deux, j’ai peur qu’on ne donne pas au public un message très attractif. On risque de se retrouver avec 5 spectateurs par séance et les distributeurs ne vont pas se risquer à sortir des films dans ces conditions».

Edouard Stöckli: «Je me fais du souci. Je me demande à quel point le monde aura changé. Plus ce confinement dure, plus il va être difficile de revenir à la normal. Vous prenez des habitudes, vous rester chez vous, vous regardez des films en streaming… Les gens auront-ils envie de s’enfermer dans une salle de cinéma aussitôt la crise résolue, après plusieurs semaines de confinement? Pour nous, exploitants, la crise risque de se prolonger après la reprise. Il va falloir se battre pour que le public se réhabitue à aller au cinéma. C’est notre plus grand défi».

Agenda des sorties

Laurent Dutoit: «Il faut réaliser que toute l’industrie est arrêtée: les doublages, la post-production, les tournages, le marketing… Donc la plupart des films dont la sortie était prévue cet été ou à l’automne ne seront pas prêts aux dates fixées et je pense qu’il y aura un simple décalage des sorties, les films initialement prévus en mars-avril sortiront dès la reprise et ceux agencés pour cet été quelques mois plus tard. Après, la particularité de la Suisse romande, c’est de dépendre majoritairement de la France. Si nos salles rouvrent alors que les françaises restent fermées, je crains que les premières semaines soient relativement pauvres en films».

Didier Zuchuat: «Le problème, c’est que les studios américains préfèrent sortir leur film de manière globale et vont donc attendre que les salles du monde entier soient rouvertes. Aujourd’hui, l’Europe arrive gentiment au pic de contamination, mais les Etats-Unis suivent avec 3 ou 4 semaines de retard et l’Amérique Latine va probablement leur emboiter le pas. Alors en attendant, et face au trop plein de films, il va probablement y avoir un tri naturel et ne sortiront que les meilleurs d’entre eux. Certains vont être vendus à Netflix ou à d’autres plateformes, d’autres peut-être ne sortiront pas du tout… Après, on attend tous la sortie du James Bond, «Mourir peut attendre», maintenant fixé au 11 novembre: à peu près la seule valeur sûre en ces temps bien incertains».

Textes: Christophe Pinol

Crédit photos: Keystone