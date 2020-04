Les fans de «Hunger Games» se réjouiront d'apprendre qu'un prequel de la franchise, adapté du roman à venir de Suzanne Collins, est en préparation. Les patrons de Lionsgate ont en effet annoncé que le prochain livre de l'auteure, «The Ballad of Songbirds and Snake», sera adapté au cinéma par Francis Lawrence, qui s'était chargé de la réalisation de «Hunger Games: l'embrasement» partie 1 et 2, ainsi que «Hunger Games: Mockingjay». Ce volet inédit sera écrit par Michael Arndt, déjà derrière le scénario de «L'embrasement», ainsi que par Suzanne Collins elle-même.

Traitée avec respect

«Lionsgate est depuis toujours là pour «Hunger Games», et je suis heureuse de les retrouver pour ce nouveau livre», a déclaré Suzanne Collins dans un communiqué.

«Ils ont traité le matériau source avec respect depuis le début, honorant les thèmes et les éléments narratifs de l'histoire, tout en assemblant une excellente équipe, que ce soit devant ou derrière la caméra», ajoute-t-elle.

Cover Media