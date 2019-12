Au cas où vous ne le sauriez pas, la première bande-annonce du prochain James Bond – titré avec l'élégance des seigneurs «Meurs un autre jour», oups, pardon, «Mourir peut attendre» – sera dévoilé mercredi prochain à tous les amateurs branchés sur Internet. La nouvelle avait été annoncée avec tambours et trompettes dernièrement mais sans aucune image tirée du film.

Cela dit, ne reculant devant aucun sacrifice, la direction a décidé de divulguer deux jours avant l'événement annoncé non pas un teaser du film (la version courte de la b.-a. ) mais une bande-annonce de la bande-annonce. Avec, oh bonheur, du vrai James dedans. Toujours aussi souriant, le bougre.

Un petit pas pour le cinéphile qui observe cette tendance de plus en plus courante avec la dose d'ironie requise mais sans conteste un grand pas pour les fans.

On va donc apprécier ce teaser au shaker et non à la cuillère, en espérant que le produit final sera autrement meilleur que le Bond millésime 2002 (oui, oui, celui avec Halle Berry, une Aston Martin invisible et Pierce - 007 - Brosnan qui fait du kitesurf sur un raz-de-marée) au titre si similaire que cela en est troublant.

Quant au prochain 007, il est toujours prévu pour avril 2020.

JChC