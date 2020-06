Le dernier road-trip de Johnny Hallyday en Harley Davidson donnera lieu à un documentaire en noir et blanc. «On avalait des kilomètres chaque jour et j'ai des dizaines d'heures de rush, réalisées à deux caméras mais aussi avec un drone. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ce voyage et c'est ce que racontent ces images», explique au «Parisien» le réalisateur et photographe François Goetghebeur, qui avait filmé le trajet à la demande du Taulier.

Un voyage réalisé en 2016

Les fans de l’Idole des jeunes ont pu déjà voir un aperçu de ce voyage entre potes dans le clip du titre «J’en parlerai au diable», sorti en 2018 sur son album posthume «Mon pays c’est l’amour». Les amis avaient fait le trajet de Los Angeles à La Nouvelle-Orléans en 2016.

Une interview de Laeticia Hallyday

«Ces magnifiques images montrent le vrai Johnny : celui qui avait choisi de s'arrêter dans des petits restos, des petits motels. Notre road-trip, ses fans pourront le refaire. C'est d'ailleurs lui qui avait demandé à ce qu'on filme notre voyage, sans se douter, évidemment, que ce serait notre dernier. Lors du dernier repas du road-trip, on avait décidé d'en refaire un en 2018… », ajoute l'auteur-compositeur Pierre Billon, qui était également de l’aventure.

Le documentaire, dont la sortie est prévue «pour Noël», sera également composé d’interviews, dont une de Laeticia Hallyday.