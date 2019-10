«Pourquoi tant de sérieux», disait l'homme qui rit dans «Le chevalier noir» de Christopher Nolan. Pourquoi en effet se demande-t-on au sortir de la salle qui, une semaine avant sa sortie officielle mercredi prochain, permettait de découvrir un «Joker» tout auréolé de son Lion d'or décerné à Venise, en septembre dernier.

La bande-annonce ne laisse aucun doute sur ce qu'est «Joker». C'est la transformation d'un déclassé, mentalement instable, en clown criminel et futur ennemi numéro un de Batman. Une origin story, donc, comme le furent en leur temps «Captain America» et «Iron Man» chez Disney/Marvel mais pour le compte de l'écurie DC, celle qui abrite dans ses paddocks Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash et autre Billy Batson («Shazam!»).

Youplaboum contre le crépuscule

Mais si l'air est connu, la musique est sensiblement différente. Plus proche de celle entonnée dans le crépusculaire «Logan» (épuisé, Wolverine tente un dernier baroud) que des films youplaboum de trois heures avec trois kilotonnes d'effets spéciaux.

Le New York – pardon Gotham – de 1981 décrit dans le long-métrage réalisé par Todd Philipps est triste, sale mais finalement assez photogénique. Les éboueurs font la grève depuis quelques semaines, les services sociaux ferment et, dans les quartiers populaires, les gens vivent cloîtrés dans des cages à lapins sinistres. Dans l'une d'entre elles, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) habite tout seul avec maman et survit en habit de clown en tant que brandisseur de panneau dans la rue ou dérideur d'enfants dans les hôpitaux.

Un gentil garçon

Arthur admire Murray Franklin (Robert De Niro), le présentateur d'un célèbre Late Show à la télévision. Il rêve surtout de devenir comique de scène et d'embrasser la jolie voisine de couleur, mère célibataire croisée dans l'ascenseur. Un gentil garçon donc, malgré les stigmates d'un passé psychiatrique chargé qui s'expriment dans un rire maladif incontrôlable, surtout dans les situations embarrassantes.

Pourquoi tant de sérieux donc? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un parti pris. Le film est entièrement centré sur Arthur Fleck, donc sur Joaquin Phoenix et, surtout, sur sa performance. Elle est énorme, spectaculaire, digne d'éloges sincères et pas seulement parce que le corps terriblement amaigri du comédien exprime sa totale implication dans le rôle.

Lenteur respectueuse

La mise en scène de Todd Philips enregistre l'exploit avec une lenteur qui est la marque du respect et ne se refuse pas, çà et là, un plan soigneusement cadré, une scène joliment éclairée ou une piqûre de rappel tiré d'un grand classique des années 1970 («Taxi Driver», par exemple). Tout cela force l'admiration mais l'accumulation de certains clichés «auteurisants» nous paraît un tantinet pesante.

A tel point que «Joker» a fugacement réveillé chez nous un agacement déjà ressenti avec beaucoup plus d'intensité à la vision de «Birdman» (qui s'attaque aux états d'âme d'un ex-acteur de films de superhéros en plein doute existentiel sur les planches de Broadway). Un film signé Alejandro G. Iñárritu croulant sous la suffisance de son faux-vrai plan séquence de près de deux heures et le cabotinage prodigieux mais épuisant de Michael Keaton.

Un joker dans la manche

Plus intéressant, car tout de même un peu plus soucieux de placer son personnage dans le Batman Universe, et donc de raconter une histoire, «Joker» donne aussi à manger à ceux qui cherchent du sens même dans les films de superhéros: aveuglement des possédants (le père de Bruce Wayne en prend subtilement pour son grade), effondrement d'un système perverti par une méritocratie de façade et soulèvement des exclus du système sont autant de thèmes survolés qui s'inscrivent dans l'air du temps aussi bien aux Etats-Unis que dans la veille Europe.

Mais, pour notre part, on préfère les films de superhéros qui s'assument avant tout en tant que divertissements populaires (même si bon nombre sont loin d'être des réussites totales) aux variantes qui se la pètent.

«Joker» n'entre dans aucune de ces deux boîtes mais ne tombe pas loin de la seconde.

Jean-Charles Canet

«Joker», un film de Todd Philips. Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy. 2h01. Sorties le 9 octobre 2019.