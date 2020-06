Kristen Stewart a été recrutée pour interpréter la princesse Diana dans le prochain film de Pablo Larrain, intitulé «Spencer». Écrit par Steven Knight, créateur de «Peaky Blinders», le long-métrage imagine ce qu'il s'est passé lors d'un week-end, au début des années 90, quand celle qui était à l'époque l'épouse du prince Charles a décidé que son mariage avec l'héritier du trône d'Angleterre ne fonctionnait pas.

Un conte de fée à l'envers

La production doit démarrer début 2021 et le film devrait s'imposer comme l'un des plus prisés lors du marché virtuel du film de Cannes, qui remplace le festival français cette année. «Nous avons tous grandi en imaginant le conte de fées que pouvait être cette histoire. En général, le prince vient chercher la princesse, lui propose de devenir sa femme, et elle devient reine. C'est ça le conte de fées. Mais quand cette princesse décide de ne pas devenir reine, et dit: «Je préfère partir et rester moi-même», c'est une énorme décision, un conte de fées à l'envers. J'ai toujours été surpris par ça et ça doit être très difficile. C'est le cœur du film», a confié Pablo Larrain à «Deadline».

Le cinéaste chilien est par ailleurs très enthousiaste à l'idée de tourner avec Kristen Stewart. «Kristen peut être beaucoup de choses, elle peut être mystérieuse et très fragile, mais très forte à la fois, et c'est exactement ce dont on a besoin. La combinaison de tous ces éléments m'a fait penser à elle. Sa manière de réagir au script et son approche du personnage, tout ça est magnifique. Je pense qu'elle sera splendide et qu'elle va intriguer tout le monde en même temps. C'est une force de la nature», a-t-il expliqué.

«Elle a autant de grâce qu’un pélican»

Depuis cette nouvelle, l'actrice américaine de 30 ans est la cible de nombreuses critiques sur Twitter. «Kristen Stewart dans le rôle de Diana. Non mais, elle a autant de grâce qu’un pélican! C’est un choix incongru», s’insurge un internaute, tandis qu’un autre avoue avoir «cru à un fake».

«Beaucoup d'actrices britanniques qui auraient été meilleures pour ce rôle, la princesse Diana était chic, Kristen ne l'est pas. Elles ne se ressemblent même pas», estime un utilisateur du réseau social.

Il faudra attendre le produit final pour se faire une vraie opinion. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée.

Cover Media & LeMatin.ch