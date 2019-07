Abdellatif Kechiche a dénoncé dernièrement dans une longue lettre un «complot de marionnettes» fomenté par le Syndicat des Agents Français, au sujet de la scène de cunnilingus non simulée présente dans son film «Mektoub, My Love: Intermezzo». Selon lui, on le ferait passer pour un manipulateur qui aurait forcé ses acteurs à jouer la scène.

Elizabeth Tanner, l'agent d'Ophélie Bau, l'actrice impliquée dans la sulfureuse scène, lui a répondu par une lettre rendue publique, expliquant que sa cliente avait simplement demandé à «pouvoir visionner la séquence controversée» avant la diffusion du film, ce que le cinéaste aurait refusé. «Ophélie Bau s’est donc rendue au Festival de Cannes en se sentant particulièrement déstabilisée et fragilisée à l’idée de découvrir pour la première fois le film dans de telles conditions», explique son agent, ajoutant qu'elle a ainsi choisi de monter les marches, mais de ne pas assister à la projection du film.

La lettre d'Abdellatif Kechiche et la réponse d'Elizabeth Tanner, agent d'Ophélie Bau ont notamment été répercutées sur Twitter.

«Quoi qu’il en soit, puisque telle était la demande d’Ophélie Bau, nous prenons bonne note de votre engagement public de lui permettre, enfin, de visionner la séquence en question et d’indiquer quels plans elle voudrait éventuellement voir supprimer», ajoute-t-elle. (Le Matin)