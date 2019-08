Dans le nouveau filon de Disney pour ressortir ses classiques en film live action, nous vous présentons «La belle et le clochard». Tout en (vrais) poils. Contrairement au «Roi lion», ce remake ne contiendra pas d'images de synthèse mais fera appel à de vrais chiens! La première image officielle du couple formé par Lady et Clochard a été dévoilée.

Les chiens Rose et Monta, qui interprète le binôme de héros, ainsi que tous les chiens présents à l'image ont été sauvés de l’abandon par l’équipe du film et adoptés à la fin du tournage.

Prévu pour Disney+

Au casting vocal de «La belle et le clochard», on retrouve: Tessa Thompson, Justin Theroux, Janelle Monae et Sam Elliott, notamment. Cette nouvelle version en prises de vues réelles, réalisée par Charlie Bean, n'est pas prévue pour le cinéma mais pour la plateforme Disney+. Elle devrait sortir aux États-Unis le 12 novembre prochain.

Rien qu'en 2019, Disney aura sorti cinq remakes ou dérivés en live action. Les studios ne comptent pas s'arrêter là avec une quinzaine de projets en préparation. Le week-end dernier, «Le roi lion» a dépassé «La reine des neiges» au box-office mondial après trois semaines d'exploitation seulement.