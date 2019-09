L'attaquant star du Cameroun Samuel Eto'o, considéré comme un des plus grands joueurs africains de tous les temps, a annoncé sa retraite à 38 ans, dans la nuit de vendredi à samedi sur Instagram.

«The end (la fin), vers un nouveau défi. Merci à tous, big love, adrénaline», a écrit sur les réseaux sociaux le buteur avec une photo où on le voit dans l'obscurité et éclairé par un halo de lumière.

Eto'o a remporté les Jeux olympiques (2000) et deux Coupes d'Afrique des nations (2000, 2002) avec le Cameroun, et trois Ligues des champions avec le FC Barcelone (2006, 2009) puis l'Inter Milan (2010).

359 buts en 718 matches

Formé au Real Madrid, c'est en Catalogne (2004-2009) et en Lombardie (2009-2011) que cet avant-centre a connu ses plus belles heures en club, avant de connaître une fin de carrière de globe-trotter (Russie, Angleterre, Italie, Turquie et Qatar).

Eto'o a marqué 359 buts en 718 matches toutes compétitions de club confondues, et compte 118 sélections (56 buts) en équipe nationale, selon le site spécialisé Transfermarkt. A la mi-juillet, le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad, avait annoncé qu'Eto'o et Didier Drogba, légende ivoirienne fraîchement retraitée, allaient devenir ses «collaborateurs», avec «des fonctions officielles».

«Didier Drogba réfléchira sur l'amélioration du statut du joueur africain. Samuel Eto'o va se charger des relations avec les Fédérations et les Confédérations», avait-il précisé.

(afp/nxp)