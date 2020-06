Mark Hamill a révélé à ses fans qu'il avait travaillé dans le plus grand secret, en enregistrant des voix pour plusieurs personnages dans des films cultes, sous un pseudonyme.

L'acteur, connu pour avoir interprété Luke Skywalker dans la saga «Star Wars,» a confirmé sur Twitter une information du documentaire «Disney Gallery: The Mandalorian», selon laquelle il aurait enregistré la voix du droïde de bar EV-9D9 dans le cinquième épisode de la première saison de la nouvelle série spin-off de la franchise. Et il en a profité pour révéler à ses abonnés qu'il avait fait la voix de plusieurs autres personnages, sous le nom de Patrick Williams.

«Cherchez les rôles crédités à Patrick William»

«Maintenant que le secret du «Mandalorian» a été révélé, je peux le dire, je suis représenté vocalement dans TOUS LES FILMS STAR WARS, à part les préquelles (…) Indice: cherchez les rôles crédités à Patrick Williams. C'est la vérité », a-t-il posté.

Mark Hamill affirme donc qu'il est bel et bien présent dans «Rogue One», «Solo», ainsi que dans un rôle secret dans l'épisode VII, dans lequel il apparaît également sous les traits du maître Jedi Luke Skywalker à la fin du film, mais sans ligne de dialogue.

Mark Hamill a précisé plus tard que son pseudonyme était en réalité William M. Patrick, en référence à son frère aîné et à son plus jeune frère, sans vouloir commenter la signification du «M».

It was never about billing (L-#RogueOne R-#Solo) or salary. It was for fun & the fans & because I??#EasterEggs! I misremembered my pseudonym as "Patrick Williams"-It was actually "William M. Patrick" (for my older & younger brothers) I'm not telling what the M. stands for. #Guess pic.twitter.com/AOSdsdtD5a