Martin Scorsese a précisé le sens de ses déclarations sur les films Marvel. Le réalisateur avait créé la polémique en déclarant qu'il n'arrivait pas à s'intéresser aux films de super-héros, qu'il comparait à des manèges de parcs d'attraction.

Mais dans une interview pour «Entertainment Tonight», le cinéaste est revenu sur ses propos. «Mon inquiétude, c'est de perdre des écrans au profit de films de parcs d'attraction, qui sont, il me semble, leur propre forme d'art nouveau. Le cinéma change. On a de plus en plus de lieux pour voir des films, de plus en plus de manières d'en faire. C'est tellement bien. On peut y aller et ça devient un événement, comme c'est un événement d'aller dans un parc d'attractions. Mais ne faites pas partir Greta Gerwig ou Paul Thomas Anderson et Noah Baumbach, et tous ces gens-là, ne les faites pas fuir des cinémas», a-t-il expliqué.

Les déclarations de Martin Scorsese avaient créé une mini-polémique, encourageant d'autres réalisateurs comme Francis Ford Coppola, Ken Loach ou Pedro Almodovar à le soutenir.

Cover Media / lematin.ch