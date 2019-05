Quentin Tarantino a un message pour ceux qui se demandent pourquoi on ne voit pas plus souvent le personnage de Margot Robbie dans «Once Upon a Time in Hollywood»: il ne s'agit tout simplement pas d'un film sur Sharon Tate, incarnée par l'actrice américaine.

Très apprécié par la critique à Cannes, le film met en scène une star déchue, Rick Dalton (interprété par Leonardo DiCaprio), qui vit à coté de chez Sharon Tate, à l'époque mariée à Roman Polanski, peu avant qu'elle soit assassinée par les membres de la secte de Charles Manson.

«Ce n'est pas son histoire»

Mais alors qu'il s'intéresse aux rapports entre Rick Dalton et Cliff Booth, sa doublure (interprété par Brad Pitt), «Once Upon a Time in Hollywood» ne montre que ponctuellement la star du «Bal des Vampires».

Une présence diminuée qui a poussé une journaliste à interroger Quentin Tarantino sur les raisons de ces dialogues réduits, lors d'une conférence de presse mercredi passé. La question a agacé le cinéaste, qui a répliqué immédiatement : «Je rejette votre hypothèse».

Connu pour son tempérament explosif, le réalisateur n'a rien ajouté sur le sujet, mais il a tenu à se justifier lors d'une interview pour «IndieWire».

