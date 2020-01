Le comédien et réalisateur britannique Terry Jones, figure des Monty Python et de leur humour déjanté, est décédé mardi soir à 77 ans, a annoncé mercredi sa famille. Terry Jones, qui avait notamment réalisé la comédie culte «La Vie de Brian» (1979), souffrait d'une forme de démence depuis plusieurs années.

«Terry nous a quittés au soir du 21 janvier 2020 à l'âge de 77 ans avec sa femme, Anna Soderstrom, à ses côtés après un long combat, toujours avec humour, contre une forme rare de démence», peut-on lire dans le communiqué. «Son travail avec les Monty Python, ses livres, ses émissions de télévision et ses poèmes vivront pour toujours», poursuit le texte.

Des ouvrages d'histoire médiévale

Né le 1er février 1942 à Colwyn Bay, au Pays de Galles, Terry Jones avait coréalisé avec Terry Gilliam «Sacré Graal» en 1975 et avait incarné de nombreux personnages du «Monty Python's Flying Circus» à la télévision.

Également auteur, il a consacré plusieurs ouvrages à l'histoire médiévale, mais a également écrit des articles politiques pour la presse britannique.

La réaction de son comparse Michael Palin

«Terry était l'un de mes amis les plus proches et les plus précieux. Il était gentil, généreux, solidaire et passionné de vivre pleinement sa vie, a déclaré dans un communiqué Michael Palin, figure des Monty Python. Il était bien plus qu'un des écrivains-interprètes les plus drôles de sa génération, il était le comédien complet de la Renaissance – écrivain, réalisateur, présentateur, historien, brillant auteur pour enfants et la plus chaleureuse et la plus merveilleuse compagnie que vous puissiez souhaiter.» Et de conclure: «Je me sens très chanceux d'avoir partagé une si grande partie de ma vie avec lui et mon cœur va à Anna, Alison et toute sa famille.»

Les scènes cultes des Monty Python

Dans «Le sens de la vie» (1983), il joue le terrible M. Creosote qui avale un repas gargantuesque. Alors qu'il semble enfin repu, un serveur insiste pour lui faire avaler un dernier chocolat, ce qui le fait exploser.

Dans «La vie de Brian», il joue Mandy, la mère de Brian, né dans l'étable avoisinante de Jésus de Nazareth. Voici un extrait:

AFP / lematin.ch