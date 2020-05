L'artiste et académicien Jean-Loup Dabadie, qui a exercé ses nombreux talents dans des domaines variés dont la littérature, le journalisme, le cinéma et la chanson, est décédé dimanche à Paris à 81 ans, a annoncé à l'AFP son agent Bertrand de Labbey.

Jean-Loup Dabadie est mort à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, d'une maladie autre que le coronavirus, a précisé M. de Labbey. «Jean-Loup Dabadie est décédé aujourd'hui à 13 heures. C'était un artiste complet, il avait réussi dans tous les arts.

Le scénariste de «Nous irons tous au paradis»

Au cinéma, il est le scénariste de «César et Rosalie» avec Yves Montand et Romy Schneider, des «Choses de la vie», avec Piccoli qui vient de nous quitter, de «La gifle» avec Isabelle Adjani et Lino Ventura, du «Sauvage», aves Montand et Catherine Deneuve, des deux comédies «Un éléphant ça trompe énormément» et «Nous irons tous au paradis», avec Jean Rochefort et Guy Bedos. Et tant d'autres films. Son dernier scénario tourné date de 2018, pour «Le collier rouge» avec François Cluzet. Mais il venait de terminer l'adaptation d'un roman de Georges Simenon, «Les volets verts», dont le premier rôle devait être tenu par Gérard Depardieu.

Parolier de «Femmes... je vous aime»

Il avait également écrit plusieurs sketches pour Guy Bedos, dont les célèbres «La drague» et «Bonne fête Paulette». Mais aussi pour Sylvie Joly, Pierre Palmade ou Michel Leeb. Ce fut également un parolier qui a travaillé avec les plus grands, Yves Montand, Nana Mouskouri, Dalida, Marie Laforêt, Claude François, Jacques Dutronc, Barabara. C'est lui l'auteur de «Femmes... je vous aime» de Julien Clerc ou de «L'Italien» de Serge Reggiani. En 1982, il écrivait deux chansons pour Patrick Juvet: «Rêves immoraux» et «Le Saturnien».