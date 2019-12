Alors qu'on aurait plutôt parié sur des crises d'urticaire – du moins, chez certains fans fâchés –, ce sont des crises d’épilepsie qui peuvent être déclenchées par le prochain film «Star Wars», comme l'a annoncé Disney. Le nouvel épisode, «L'ascension de Skywalker», a en effet fait l'objet d'une mise en garde du studio, qui s'est associé à l'Epilepsy Foundation pour prévenir les responsables de cinémas des risques potentiels.

«Nous recommandons que vous annonciez dans vos salles et en ligne, ou dans d'autres lieux appropriés, une note qui contient l'information suivante: «Star Wars: l'ascension de Skywalker» contient plusieurs séquences avec une imagerie et des lumières clignotantes qui peut affecter les personnes sensibles à l'épilepsie», peut-on lire dans le document relayé par «The Hollywood Reporter».

We appreciate Disney proactively putting out information about STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER containing several sequences with imagery and sustained flashing lights that may affect those with photosensitive epilepsy. Find tips for staying safe: https://t.co/RozkzfQkSc pic.twitter.com/JrPsl2EDpq