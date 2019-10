Grosse frayeur sur le tournage du prochain James Bond. Alors que l'équipe était sur une base de la Royal Air Force à Brize Norton, dans l'Oxfordshire en Angleterre, un camion a été abandonné par l'équipe technique... Un « oubli » qui a mis en panique toute la base, à tel point que des chiens-démineurs ont dû intervenir pendant que la zone était entièrement évacuée.

«Tout était terminé vendredi mais un des vans a été laissé dehors. Je ne sais pas si c'était la production ou la société de location, mais quelqu'un a dit que le van avait disparu. Des chiens-démineurs ont été envoyés pour enquêter immédiatement. Un cordon de 300 mètres a été mis en place pendant que les démineurs analysaient la situation. C'est une erreur énorme d'avoir provoqué un tel risque en terme de sécurité», a déclaré une source au journal «The Sun».

#NoTimeToDie was filming at RAF Brize Norton in Oxfordshire last week... someone left a van and 400 people evacuated because of bomb alert on 8 October #Bond25 https://t.co/wawgIAlOGr