«MGM, Universal et les producteurs des films Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd'hui, après mûre réflexion et une profonde évaluation de l'état du marché cinématographique mondial, que la sortie de «Mourir peut attendre» sera repoussée au mois de novembre 2020.»

Ainsi a confirmé Cary Joji Fukunaga, mercredi sur sa page Facebook, le report redouté de la sortie du prochain James Bond dans les salles de cinéma.

Le réalisateur précise que le film sortira d'abord au Royaume-Uni, le 12 novembre, puis le 25 dans le reste du monde.

L'exploitation en salle du dernier Bond incarné par Daniel Craig (sauf très improbable coup de théâtre) a déjà connu quelques reports provoqués par divers accidents de production. Mais ces obstacles surmontés, la sortie était désormais bien calée pour le mois d'avril. L'épidémie du nouveau coronavirus et la crainte de voir le public bouder les salles sont venues contrarier ces plans.

Il fut même chuchoté un temps que la sortie de «Mourir peut attendre» soit avancée. Une option qui n'a visiblement pas passé l'analyse des pertes et profits.



