Quentin Tarantino va tenir sa promesse de quitter Hollywood après dix films, annonçant que son dernier long-métrage serait lié à son premier, «Reservoir Dogs» (1992).

Lauréat de deux prix lors des Golden Globes le dimanche 5 janvier pour son film «Once Upon a Time... in Hollywood», le réalisateur a rappelé aux journalistes que son prochain projet serait le dernier.

Devenir un auteur

«L'idée, c'est de vivre et d'en vouloir plus. Cette manière vaudevilliste de quitter la scène. J'aime bien l'idée d'une filmographie de 10 films, pour laquelle j'ai tout donné en trente ans, et puis de lâcher le micro. J'écrirai des pièces, des choses pour la télé, mais la filmographie restera intacte. J'aime l'idée de devenir un auteur», a-t-il expliqué dans une entretien pour «Deadline».

Et pour ceux qui voulaient plus d'informations sur son dernier projet, le cinéaste a révélé un détail important : «Il y aura un cordon ombilical entre ce 10e film et Reservoir Dogs, donc je trouve ça cool.»

