Le film aurait pu sortir en salle le quarantième jour à partir de Pâques. Mais c'est aux Fêtes – et sans Boba – que «Star Wars: l'ascension de Skywalker» grimpera au sommet du box-office. On parle bien ici de l'Episode IX et non de l'Episode Sith, qui lui est l'Episode III («La revanche des Sith»).

Et c'est avec un nouvel espoir que nous accueillons ce dernier volet pour qu'il nous réveille avec force de ces clones de Santa Claus qui nous attaquent avant que le Nouvel-An, pire, contre-attaque.

Alors, même si nous croyons en l'esprit de Noël (ou au fantôme, c'est selon), voici notre menace: si nous n'avons pas de plaisir en salle mercredi, nous n'y ferons pas un retour jeudi.

Vous l'aurez compris, on aime jouer avec les mots. Et vous, saurez-vous reconnaître les phrases cultes de «Star Wars» en jouant à notre quiz?

Laurent Flückiger