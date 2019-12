2020 s'annonce comme une année à marquer d'une pierre blanche pour les réalisatrices à Hollywood: d'après un sondage rendu public vendredi, les quatre films les plus attendus de l'année ont été dirigés par des femmes.

Un fait rare dans une ville qui n'a jamais nommé que cinq femmes pour l'Oscar du meilleur réalisateur, et dont l'attitude parfois ambivalente face à la misogynie a été mise à nu par le mouvement #MeToo qui a provoqué la déchéance du puissant producteur Harvey Weinstein.

«Wonder Woman 1984», la suite du film avec Gal Gadot, qui sort en juin, a été sélectionné comme étant le long-métrage le plus attendu de 2020 par plus de 2000 cinéphiles sondés par le site Fandango.

Les super-héroïnes à l'affiche

Patty Jenkins reprend son rôle de réalisatrice après que le premier film, basé sur l'héroïne amazone de DC Comics, a rapporté plus de 820 millions de francs dans le monde en 2017. Les deux films suivants sur la liste sont aussi des films de super-héroïnes.

«Black Widow», avec Scarlett Johansson, qui signe le début d'une nouvelle phase des films Marvel, est lui dirigé par Cate Shortland. Quant à «The Eternals», de Chloe Zhao, il présentera en novembre une série de nouveaux personnages Marvel incarnés par plusieurs stars, dont Angelina Jolie, Salma Hayek et Kit Harington.

Le quatrième film est «Mulan» (Disney) de Niki Caro, qui sortira en mars. Un autre film de superhéros dirigé par une femme, «Birds of Prey», est dans le Top 7 des films les plus attendus. Spin-off de «Suicide Squad» (2016) et réalisé par Cathy Yan, il voit Margot Robbie reprendre son rôle de Harley Quinn. (afp/nxp)