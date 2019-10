Calmons tout de suite ceux qui crient à l'hérésie: s'il y a une suite au «Shining» de Kubrick (1980), c'est qu'il y a un livre. En 2013, Stephen King a, en effet, choisi de raconter ce qu'est devenu le petit Danny une fois adulte. Pour autant, cela apporte bien peu de crédit à ce film, dont les fans peuvent tout à fait se passer. On aurait pu s'en douter. Car, alors que Stephen King déteste la géniale transposition qu'a faite Stanley Kubrick, il a adoré la suite signée Mike Flanagan, un réalisateur né à Salem qui a déjà adapté «Jessie» du maître de l'épouvante. Clins d'oeil appréciés Reconnaissons-le: tout n'est pas à jeter dans les 100 premières minutes. Alcoolique repenti, Danny a fini par trouver comment gérer son shining. Quelques clins d'oeil aux événements antérieurs sont les bienvenus pour les spectateurs alors que notre homme développe une amitié avec une ado aux pouvoirs surpuissants. En parallèle, une famille de vampires se nourrit des peurs d'enfants «spéciaux» – le réalisateur aurait pu insister davantage sur les enlèvements de ceux-ci pour que l'angoisse soit bien présente. Les 45 dernières minutes, celles qui nous ramènent à l'hôtel Overlook, sont un ratage absolu. Flanagan se plaît à reproduire plan par plan l'ouverture de «Shining» avec le trajet en voiture. Et Les lieux mythiques ne sont désormais plus qu'un plateau de cinéma – les scènes n'ont pas été tournées dans le Stanley Resort, au Colorado. Il est temps de refermer pour de bons les portes et de ne surtout plus jamais déterrer la hache que tenait Jack Nicholson. Laurent Flückiger «Doctor Sleep», Etats-Unis, 152'. De Mike Flanagan. Avec Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran. Age: 16/16.

On savait que Rebecca Ferguson avait du charme à revendre. L’actrice anglo-suédoise de 36 ans nous fait maintenant frissonner avec «Doctor Sleep», en salle le 30 octobre. Cette adaptation du roman horrifique de Stephen King – publié en 2013 – et suite de «Shining», porté magistralement à l’écran par Kubrick en 1980, captive de bout en bout malgré un dénouement un peu décevant.

La star de «Mission: Impossible» est inquiétante dans la peau de Rose Claque, cheffe du Nœud Vrai. Cette sinistre tribu nomade de prédateurs quasi-immortels carbure à l’énergie d’enfants dotés de pouvoirs psychiques (ou «shining») qu’elle extrait en les torturant à mort. C’est ainsi que Rose croise la route de Danny Torrance (Ewan McGregor). Encore traumatisé par le pétage de plombs de son père à l’hôtel Overlook quarante ans plus tôt, le fils de Jack est lui aussi alcoolique et utilise ses pouvoirs psychiques pour apaiser les patients mourants d’un hospice. Celui qu’on surnomme «Doctor Sleep» – parce qu’il aide les vieillards à tomber dans le grand sommeil – se retrouve en contact télépathique avec une adolescente aux pouvoirs immenses que Rose est prête à tout pour traquer.

Rebecca Ferguson a reçu lematin.ch dans un palace londonien pour évoquer le film.

Comment vous êtes-vous glissée dans la peau de ce vampire qui se nourrit de l’énergie d’enfants qu’elle torture ?

En lisant le bouquin de Stephen King. Parce qu’il décrit parfaitement bien ses personnages, leurs sentiments et leurs émotions. Tout est dans le livre. En plus de ça, l’écriture du scénario est superbe. J’ai aussi eu des conversations avec le réalisateur et fait beaucoup de recherches sur des tueurs en série et des psychopathes. Et puis j’ai pensé à ce que je ressens le samedi matin quand je n’ai pas encore bu mon café… je plaisante! Manifestement non, cela aurait été bizarre!

Rebecca incarne Rose Claque, sorte de vampire qui se nourrit du shining des enfants. Crédit photo: Warner.

Avez-vous reçu des tuyaux du grand homme lui-même, de Stephen King?

Je ne l’ai pas rencontré. Je ne l’ai jamais rencontré, en fait. Je suis un peu nerveuse à l’idée de le faire. Ce n’est pas rien de créer un personnage, de lui donner vie, sur la base de ce que quelqu’un d’autre a créé. C’est très délicat. Je ne peux qu’espérer qu’il sera satisfait de ce que nous avons fait, de ce que j’ai fait. Mais je pense qu’on a essayé de trouver un équilibre entre l’idée de rester fidèles à ce qu’il avait écrit et l’envie d’être libre d’expérimenter. Il y a tellement de gens qui sont impliqués dans la réalisation d’un film. Mais je sais que le réalisateur et Stephen King ont eu de très bons rapports donc cela a aidé (ndlr.: Stephen King n’était pas fan du film de Kubrick).

Était-ce un peu surréaliste de vous retrouver dans les décors légendaires de «Shining»?

C’était totalement incroyable, aussi parce que j’ai regardé «Shining» peu avant de commencer le tournage donc le film était encore très frais mon esprit. J’avais envie de faire venir sur le plateau des gens qui sont d’immenses fans de cet environnement. J’avais envie qu’ils puissent tous le voir. Je voulais qu’ils puissent tous s’asseoir sur le fameux tricycle qui a été reconstruit pour que les adultes puissent se balader dessus. On a tous fait un tour dessus. C’est un feeling génial. Et puis j’aime l’idée que mon personnage puisse créer une émotion envers cette bâtisse qui est un personnage en elle-même dans le film.

Était-ce un peu intimidant aussi? Oui, c’était intimidant et énorme et incroyable. On ressent tellement de choses différentes quand on fait un film pareil. Mais j’essaie souvent de décortiquer tout ça. Je pense qui si tu te laisses entraîner dans l’immensité de tes attentes, dans l’idée de donner une suite à un film énorme, tu te tires une balle dans le pied, non? Pour moi, le personnage était génial et le film tiré d’un bouquin fantastique écrit par un auteur incroyable. J’étais entourée par des producteurs et un réalisateur extra ainsi que par la Warner.

Ewan McGregor est Danny Torrance, qui a bien grandi depuis le pétage de plombs de son père à l'hôtel Overlook. Crédit photo: Warner.

C’est la troisième fois d’affilée que vous campez une méchante après «Alex, le destin d’un roi» et «Men in Black: International». Essayez-vous de nous dire que vous n’êtes pas aussi sympa que vous en avez l’air? Ou bien vous propose-t-on juste des rôles d’antagoniste en ce moment?

(Rires.) Les gens me regardent et disent «ouais, c’est une méchante!» Non, c’est juste les rôles qu’on me propose. Cela dit, oui, Rose Claque est la «méchante» dans ce film mais elle est aussi un être humain. A mes yeux, elle n’est pas un vampire. Je sais que cela est parfois écrit mais elle n’est pas immortelle. Les membres de sa tribu ont une date de péremption. Ils vont mourir. Elle a besoin de nourrir le Nœud Vrai. Elle aime sa famille et s’effondre en pleurs désespérée quand un membre meurt. Donc même si ce qu’elle fait est mal, parce que ce n’est pas très humain et gentil à nos yeux, cela est bénéfique pour sa clique.

Vous n’étiez pas fan de films d’horreurs avant ce tournage. Et maintenant? Je respecte totalement le genre et je veux dire par là qu’il m’attire. J’ai de plus en plus envie de regarder des films qui vont me faire peur. Je n’aime pas l’idée de perdre le contrôle, de me laisser effrayer ou surprendre. Mais j’ai réalisé qu’un film d’horreur n’a pas besoin d’être gore ou de te faire sursauter en faisant surgir des choses d’en dessous du lit. C’est l’aspect drame psychologique qui m’excite.

Miguel Cid, Londres